Проект оранжевой ветки к Морскому фасаду начнут готовить в 2027 году

Строительство метро к Морскому фасаду отложили на период после 2030 года.

В Санкт-Петербурге строительство участка оранжевой линии метро до станции "Морской фасад" запланировали после 2030 года, а проектирование продолжения ветки намечено на 2027–2028 годы. Строительство участка оранжевой линии петербургского метрополитена до станции "Морской фасад" начнется после 2030 года. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский, выступая на пресс-конференции в ТАСС.

По словам главы комитета, в 2027–2028 годах город планирует приступить к проектированию продолжения оранжевой ветки метро в западном направлении. Конкретные сроки начала строительных работ будут определены после завершения проектных процедур и формирования источников финансирования.

Игорь Креславский также рассказал о ситуации вокруг перспективной станции метро "Кудрово". Он заявил: "Начнем проектирование Кудрово, но без федерального финансирования стройка не пойдет. Будем ждать. Пока Ленинградская область решает вопросы изъятия земельных участков с последующей передачей. Как только их передадут Петербургу, мы сможем приступить к проектированию".

Дополнительно председатель Комитета по строительству сообщил, что в настоящее время специалисты ведут разработку проекта планировки территории до станции "Сосновая поляна". Этот этап необходим для дальнейшего развития линии и определения параметров будущего строительства.

Ранее сообщалось, что проект фиолетовой линии метро утвердили для застройки Приморского района.

