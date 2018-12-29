Проект спасения домов на Тележной подготовят к марту

Это предложение необходимо разработать до начала марта этого года.

Специалистам ВООПИиК доверили разработать новое решение для сохранения 5 исторических домов на Тележной улице. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Это предложение необходимо разработать до начала марта этого года. Далее оно будет обсуждаться экспертами. Вице-губернатор также поблагодарил градозащитников за внимание к историческим зданиям и сообщил, что готов к диалогу.

Линченко отметил, что в приоритете остается сохранение безопасности объектов. По мнению вице – губернатора, нужно привлечь широкий круг экспертов к анализу всех вариантов сохранения.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал россиян помнить о подвиге ленинградцев.

Фото: ВК / ВООПИиК.