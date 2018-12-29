Владимир Путин призвал россиян помнить о подвиге ленинградцев

Президент России выступил в Петербурге перед ветеранами с речью в честь юбилея освобождения города от блокады.

Владимир Путин произнес торжественную речь в день 75-летия освобождения Ленинграда от блокады. Президент страны напомнил, что важно рассказывать детям и не забывать самим страшные 900 дней. Речь глава государства произнес во время выступления в БКЗ "Октябрьский".

Это событие навсегда останется великим. Для ленинградцев, для России, для всего мира отметил президент

Владимир Путин добавил, что петербуржцам следует жить сегодняшним днем и думать о будущем. Однако, но призвал помнить прошлое Ленинграда.

По планам врага, Ленинград вообще должен был исчезнуть с лица Земли. Но ему не дано было понять, что ленинградцев невозможно покорить, что свой родной город, свое Отечество, они никогда не сдадут. И высота подвига жителей осажденного города, тех, кто выстоял на ленинградских рубежах, их духовная сила - величайший пример преданности Родине. добавил лидер государства

В конце спикер заявил о том, что сделает все, чтобы подобная трагедия в истории страны не повторилась. Он поблагодарил жителей блокадного города и ветеранов ВОВ за героизм и защиту Родины.

Фото: Piter.tv