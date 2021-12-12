На Тележной улице 34-летний петербуржец отобрал силой у 18-летней бывшей смартфон

Поздно вечером 1 декабря на улице Тележной подозреваемый был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции.

В Центральном районе задержан мужчина, который подозревается в похищении телефона у бывшей сожительницы. Об этом рассказали в МВД.

В полночь 30 ноября в полицию обратилась 18-летняя девушка с сообщением о грабеже. В результате выезда в адрес проживания девушки на Тележной улице было установлено, что бывший сожитель в ходе ссоры, применив к ней физическую силу, забрал у неё мобильный телефон. Позже девушка обратилась за медицинской помощью в травмпункт с травмой ногтевых пластин.

Поздно вечером 1 декабря на улице Тележной подозреваемый был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции. В отношении 34-летнего жителя Колпино возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Мужчина уже имеет судимости за кражи.

Фото: Piter.tv