  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проект развития аэропорта "Пулково" оценили в 60-70 млрд рублей
Сегодня, 14:14
96
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Проект развития аэропорта "Пулково" оценили в 60-70 млрд рублей

0 0

Вторую очередь аэропорта начнут строить в 2023 году.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах "Транспортной недели-2021" сообщил, что в 2023 году специалисты приступят к строительству второй очереди аэропорта Пулково, передал "Интерфакс".

Сейчас ведутся работы по проработке варианта увеличения объёма инвестиций в строительство нового терминала. Изначально эксперты оценивали проект в 60-70 млрд рублей. По словам Костина, вероятно, придется увеличить сумму. В следующем году вся документация уже будет подготовлена и спроектирована. 

Проект проходит стадию согласования основных параметров.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, петербург, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии