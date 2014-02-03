Проект развития аэропорта "Пулково" оценили в 60-70 млрд рублей

Вторую очередь аэропорта начнут строить в 2023 году.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах "Транспортной недели-2021" сообщил, что в 2023 году специалисты приступят к строительству второй очереди аэропорта Пулково, передал "Интерфакс".

Сейчас ведутся работы по проработке варианта увеличения объёма инвестиций в строительство нового терминала. Изначально эксперты оценивали проект в 60-70 млрд рублей. По словам Костина, вероятно, придется увеличить сумму. В следующем году вся документация уже будет подготовлена и спроектирована.

Проект проходит стадию согласования основных параметров.

Фото: Piter.tv