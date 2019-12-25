Проект противоаварийных работ на "Невской мануфактуре" представят в конце весны

Объект культурного наследия регионального значения будет приводить в порядок ООО "ПСБ "Жилстрой".

К лету появится проект противоаварийных работ на сгоревшей "Невской мануфактуре". Процесс восстановления здания обсудили на заседании рабочей группы. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Приводить объект в порядок будет ООО "ПСБ "Жилстрой". За проект взялись ведущие архитекторы, реставраторы и технологи. Специалисты уже завершили натурные обследования, создали 3D-модель для проектирования и выполнили лазерное сканирование.

На данный момент площадка "Невской мануфактуры" находится в неудовлетворительном состоянии. Собственник указал на рухнувшую кровлю, поврежденные межэтажные перекрытия и лицевой фасад западного корпуса.

После капитальной реконструкции здесь планируют расположить коммерческие помещения, торговые и общественные площадки. На последних этажах могут сделать жилые помещения.

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Фото: Piter.tv