В Петербурге хотят увеличить протяженность проспекта Ветеранов

Онлайн-слушания по этому вопросу продлятся до 20 октября.

В Петербурге стартовали общественные обсуждения проекта по продолжению проспекта Ветеранов. В связи с эпидемиологической обстановкой слушания будут проводиться в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Речь идет о строительстве участка протяженностью 1,35 км. Проспект Ветеранов хотят продлить от проспекта Буденного до Красносельского шоссе.

Онлайн-слушания по этому вопросу планируют завершить 20 октября. Новый участок хотят ввести в эксплуатацию уже в 2022 году.

В предыдущий раз проспект Ветеранов удлиняли в 2020 году. Тогда был завершен участок от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.

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