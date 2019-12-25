10 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился на пресс-конференции новыми подробностями разработки второй кольцевой автодороги рядом с Санкт-Петербургом и, в частности, ещё раз подтвердил, что маршрут ее будет проложен в проекте до конца 2021 года.
В данный момент специалисты рассматривают несколько вариантов прокладки трассы. КАД-2 может быть построен до Кировска по Санкт-Петербургскому южному полукольцу, так называемой "бетонке А-120", или по трассе А-122 "Россия". В любом случае, по словам губернатора, дорога не затронет никакие населённые пункты, дачи и садоводства, хотя между двумя кольцевыми планируется строить жилые дома.
Столь быстрые темпы реализации проекта строительства КАД-2 объясняются тем, что идею о его создании высказал на встрече с губернатором Ленобласти президент Владимир Путин.
Фото: Pexels
Губернатор Ленобласти: маршрут КАД-2 станет известен до конца 2021 года
В разработке находятся несколько вариантов маршрутов для второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга.
10 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился на пресс-конференции новыми подробностями разработки второй кольцевой автодороги рядом с Санкт-Петербургом и, в частности, ещё раз подтвердил, что маршрут ее будет проложен в проекте до конца 2021 года.
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