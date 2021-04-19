Проект премиальных апартаментов на Петровском острове сменил владельца

Общая площадь апартаментов будет насчитывать 90 тыс. "квадратов".

"Группа ЛСР" продала проект премиальных апартаментов на Петровском острове девелоперу Element Development. Об этом сообщили в пресс-службе покупателя сегодня, 8 августа.

Element Development планирует построить на набережной Малой Невы несколько зданий, высота которых составит от четырех до восьми этажей. Общая площадь апартаментов будет насчитывать 90 тыс. "квадратов". Проект реализуют в течение 3,5 лет. Старт продаж апартаментов намечен уже на осень этого года.

Отметим, что на Петровском острове располагаются объекты премиум-класса. Локация известна яхтенной инфраструктурой.

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Фото: Piter.TV