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Проект премиальных апартаментов на Петровском острове сменил владельца
Сегодня, 19:21
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Проект премиальных апартаментов на Петровском острове сменил владельца

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Общая площадь апартаментов будет насчитывать 90 тыс. "квадратов".

"Группа ЛСР" продала проект премиальных апартаментов на Петровском острове девелоперу Element Development. Об этом сообщили в пресс-службе покупателя сегодня, 8 августа.

Element Development планирует построить на набережной Малой Невы несколько зданий, высота которых составит от четырех до восьми этажей. Общая площадь апартаментов будет насчитывать 90 тыс. "квадратов". Проект реализуют в течение 3,5 лет. Старт продаж апартаментов намечен уже на осень этого года.

Отметим, что на Петровском острове располагаются объекты премиум-класса. Локация известна яхтенной инфраструктурой. 

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Фото: Piter.TV

Теги: апартаменты, петровский остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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