Проект планировки коричневой линии метро утвердили в Петербурге

В состав линии войдут шесть новых станций, в том числе три пересадочные.

В Смольном одобрили планировку участка Красносельско-Калининской линии метро от станции "Казаковская" до "Обводного канала-2". Об этом 9 января рассказали в пресс-службе Смольного.

В состав линии войдут шесть новых станций, в том числе три пересадочные: "Казаковская", "Путиловская", "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Обводный канал-2". Протяженность участка составит 14,52 км.

По планам Красносельско-Калининская линия будет иметь 18 остановок, в том числе девять пересадочных станций. Кроме того, она соединит Стрельну и ж/д станцию Ручьи.

Ранее вестибюль станции "Путиловская" начнут строить в 2023 году. Станции станут первыми на Красносельско-Калининской ветке.

Фото: Piter.tv