Проект планировки для станции метро "Гавань" утвердили в Петербурге

В проекте заложили размещение вестибюля станции "Гавань" с наклонным ходом и переходным коридором.

В Смольном 5 сентября утвердили проект планировки территории в МО "Гавань", который включает одноименную станцию метро. Об этом рассказали в пресс-службе городского строительства.

В проекте заложили размещение вестибюля станции "Гавань" с наклонным ходом и переходным коридором. На станции установят 4 эскалатора. "Гавань" должна будет пропускать по 13,6 тыс. пассажиров в час. Как рассказали в пресс-службе, разработка проекта начнется в 2022-2024 годах. Добавим, что участок Лахтинско-Правобережной линии от "Горный институт" – "Гавань" – "Морской фасад" ожидается в 2030-м.

Ранее на выходных в Петербурге пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи. 10 сентября будет отмечаться Международный день первой помощи.

Фото: Piter.tv

