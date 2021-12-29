На выходных в Петербурге пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи

10 сентября будет отмечаться Международный день первой помощи.

В честь праздника СПбРОО "ОДС" Экстремум" решил организовать мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В качестве площадки выбрали молодежный центр "Среда" на Большой Пушкарской, 32А.

Приходите и бесплатно получите навыки, которые однажды помогут вам спасти чью-то жизнь, случайного прохожего или близкого вам человека. Вы убедитесь, что первая помощь – это просто, узнаете от профессиональных спасателей почему столь важно обладать минимальными навыками и развеют мифы о первой помощи. пишут организаторы.

Все желающие смогут научиться сердечно-легочной реанимации, методам остановки кровотечений. Также вы узнаете, что делать, если человек потерял сознание или подавился. Мастер-классы проведут бесплатно с 10 до 18 часов. Количество мест ограничено, нужна регистрация.

Кроме того, посетители познакомятся с проектом "Спасатель.Рядом" и смогут попасть на бесплатный полный курс по первой помощи.

Отметим, что мероприятия также пройдет в "Мега Дыбенко" в Кудрово.

"Экстремум" — это объединение добровольных спасателей. В частности, волонтеры помогают спасти животных. Проект известен как "Кошкиспас".

Фото: Экстремум