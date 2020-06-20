Видео: дети спасали застрявшую на ясене кошку во дворе Петербурга

Под крики и аплодисменты детей кошка убежала. Каждому из маленьких помощников вручили наклейку "Кошкиспас".

В Красносельском районе Петербурга черно-белая кошка застряла на дереве. Маленькие петербуржцы спасали пушистого зверям всем двором. Об этом случае рассказали сотрудники службы спасения животных "Кошкиспаса".

Спасатели животных по вызову приехали на улицу Здоровцева 22 августа. Они рассказали, что во время подготовки к спасению кошки "со всего микрорайона, как маленькие ручейки, начали стекаться детки разных возрастов". Детвора переживала за кошку. Чтобы усатая не покалечилась, они растянули тент.

Спасатель залез на дерево с удавкой, кошка испугалась и начала спускаться вниз. Затем спрыгнула на тент, который держали ребята. Под крики и аплодисменты детей кошка убежала. Каждому из маленьких помощников вручили наклейку "Кошкиспас".

Видео: Вконтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум