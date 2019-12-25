Проект метро "Планерная" может появиться через два года

Стало известно, что станцию "Планерная", которая должна была продолжить "зеленую" ветку, пока решили не строить. Проект может появиться до 21 января 2022 года: прежние сроки давно истекли.
Соответствующее распоряжение появилось на сайте Смольного сегодня, 21 июля. В таких документах сроки, как правило, условные и часто сдвигаются. На продолжение линии нет ни денег, ни проектов.
Пару лет назад появилась схема, которую утвердила администрация.
Предполагается, что в будущем на пересадочной станции "Планерная/Шуваловский проспект" будут соединяться Невско-Василеостровская линия и Фрунзенский радиус. Согласно действующей схеме, это должно состояться в 2023-2025 годах.
Ранее мы писали, что эксперты считают метро от проспекта Ветеранов до Пушкина ненужным.
Фото: pixabay
Фото носит иллюстративный характер.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все