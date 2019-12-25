Проект метро "Планерная" может появиться через два года

Продолжение Невско-Василеостровской линии снова отложили.

Стало известно, что станцию "Планерная", которая должна была продолжить "зеленую" ветку, пока решили не строить. Проект может появиться до 21 января 2022 года: прежние сроки давно истекли.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Смольного сегодня, 21 июля. В таких документах сроки, как правило, условные и часто сдвигаются. На продолжение линии нет ни денег, ни проектов.

Пару лет назад появилась схема, которую утвердила администрация.

Предполагается, что в будущем на пересадочной станции "Планерная/Шуваловский проспект" будут соединяться Невско-Василеостровская линия и Фрунзенский радиус. Согласно действующей схеме, это должно состояться в 2023-2025 годах.

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