Проект ленинградского студента получил федеральный грант

Студент из Волхова Никита Ерошевич получил грант Росмолодежи за свой проект "Лаборатория подкастов", сообщили в пресс-службе администрации региона.
Грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи состоялся на полях Межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа "Ладога".
Полученные средства (120 тыс. рублей) пойдут на покупку оборудования и рекламу Ресурсного центра подкастинга для молодежи. Цель проекта – дать молодежи возможность бесплатно записывать интересные подкасты.
К реализации проекта уже приступили, уже есть желающие поучаствовать.
Первый видеоподкаст Никита записал с автором подкаста "КритМышь" Александром Головиным.
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Фото: Pexels
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