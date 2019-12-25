  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проект ленинградского студента получил федеральный грант
Сегодня, 12:14
30
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Проект ленинградского студента получил федеральный грант

0 0

В реализации подкаста уже приступили.

Студент из Волхова Никита Ерошевич получил грант Росмолодежи за свой проект "Лаборатория подкастов", сообщили в пресс-службе администрации региона.

Грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи состоялся на полях Межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа "Ладога". 

Полученные средства (120 тыс. рублей) пойдут на покупку оборудования и рекламу Ресурсного центра подкастинга для молодежи. Цель проекта – дать молодежи возможность бесплатно записывать интересные подкасты.

К реализации проекта уже приступили, уже есть желающие поучаствовать. 

Первый видеоподкаст Никита записал с автором подкаста "КритМышь" Александром Головиным.

Ранее мы писали, что "Студия 44" представила проект реставрации квартала Сета Солберга в Выборге.

Фото: Pexels

Теги: лаборатория подкастов, ленинградская область, федеральный грант
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии