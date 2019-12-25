Проект ленинградского студента получил федеральный грант

В реализации подкаста уже приступили.

Студент из Волхова Никита Ерошевич получил грант Росмолодежи за свой проект "Лаборатория подкастов", сообщили в пресс-службе администрации региона.

Грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи состоялся на полях Межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа "Ладога".

Полученные средства (120 тыс. рублей) пойдут на покупку оборудования и рекламу Ресурсного центра подкастинга для молодежи. Цель проекта – дать молодежи возможность бесплатно записывать интересные подкасты.

К реализации проекта уже приступили, уже есть желающие поучаствовать.

Первый видеоподкаст Никита записал с автором подкаста "КритМышь" Александром Головиным.

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