Смольный заплатит около миллиарда за проект строительства коричневой ветки метро

Власти объявили тендер на проектирование шестой линии петербургского метро.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурс на проект участка коричневой ветки метро. Победителя выберут 4 сентября.

Работу над проектом оплатит город. Ее оценили в 990 млн рублей. Об этом сообщили на сайте госзакупок. Оплата будет производиться частями до 31 августа 2023 года.

Победитель конкурса должен будет подготовить проект к этому сроку. Ему предстоит расписать ход строительства станций "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая Поляна", параметры строящегося метро, а также предусмотреть место для разворота поездов за станцией "Сосновая Поляна".

Заявки на участие в тендере принимаются до 26 августа 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что канатная дорога может стать альтернативным транспортом между Петербургом и Кудрово.

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