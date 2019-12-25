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"Дом Форша" передали частному инвестору. Его планировал занять Hilton
Сегодня, 11:32
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Дом Форша" передали частному инвестору. Его планировал занять Hilton

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Договор с международной сетью был расторгнут.

Историческое здание в центре Петербурга, которое предназначалось для отеля Hilton, продали частному инвестору. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на компанию Rusland SP, которая сопровождала сделку.

Речь идет о здании на углу Невского проспекта и Итальянской улицы — набережной реки Фонтанки, 23А. Дом является объектом культурного наследия. Он был построен в конце XIX века. За 1 кв. метр заплатили около 90 тысяч рублей. 

Ранее договор на управление четырёхзвездочной гостиницей был подписан с брендом DoubleTree by Hilton международной сети Hilton Worldwide. Он был расторгнут, так как компания объявила об уходе с российского рынка. По данным издания, концепцию проекта согласовали в КГИОП. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге продолжат строительство отеля у "Лахта Центра" после ухода компании Hilton. 

Фото: citywalls.ru

Теги: hilton, недвижимость, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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