"Дом Форша" передали частному инвестору. Его планировал занять Hilton

Договор с международной сетью был расторгнут.

Историческое здание в центре Петербурга, которое предназначалось для отеля Hilton, продали частному инвестору. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на компанию Rusland SP, которая сопровождала сделку.

Речь идет о здании на углу Невского проспекта и Итальянской улицы — набережной реки Фонтанки, 23А. Дом является объектом культурного наследия. Он был построен в конце XIX века. За 1 кв. метр заплатили около 90 тысяч рублей.

Ранее договор на управление четырёхзвездочной гостиницей был подписан с брендом DoubleTree by Hilton международной сети Hilton Worldwide. Он был расторгнут, так как компания объявила об уходе с российского рынка. По данным издания, концепцию проекта согласовали в КГИОП.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге продолжат строительство отеля у "Лахта Центра" после ухода компании Hilton.

Фото: citywalls.ru