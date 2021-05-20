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В Петербурге продолжат строительство отеля у "Лахта Центра" после ухода компании Hilton
Сегодня, 18:50
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В Петербурге продолжат строительство отеля у "Лахта Центра" после ухода компании Hilton

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Допускается, что остановка работы Hilton в России может быть временной, и компания ещё продолжит с сетью сотрудничество.

После ухода Hilton из России компания "Лахта тауэрс" не планирует останавливать строительство отеля в Петербурге. С зарубежной компанией контракт был подписан в 2021 году. Об этом в среду, 16 марта, сообщают "Ведомости". 

Как рассказал Владелец "Лахта тауэрс" Вадим Финкельштейн, оператора для объекта могут поменять позднее. Допускается, что остановка работы Hilton в России может быть временной, и компания ещё продолжит с сетью сотрудничество.

Известно, что в отеле планируется 300 номеров, его площадь составляет более 10 500 квадратных метров. Общий объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей. 

Напомним, что Hilton 9 марта заявила о приостановке деятельности и открытии новых отелей в связи с ситуацией на Украине. 

Ранее мы писали, что Шереметьево временно приостанавливает инвестиционные проекты. Сотрудники Шереметьево займутся оптимизацией технических процессов, изменят график работы межтерминального железнодорожного перехода.

Фото: Piter.tv
 

Теги: лахта центр, отель, стрительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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