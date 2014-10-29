Шереметьево временно приостанавливает инвестиционные проекты

Сотрудники Шереметьево займутся оптимизацией технических процессов, изменят график работы межтерминального железнодорожного перехода.

Аэропорт Шереметьево объявил о закрытии двух терминалов и приостановке использования третьей взлетно-посадочной полосы. Об этом сказано в сообщении аэропорта.

В организации пояснили, что эти меры приняты на фоне снижения производственной загрузки вводимых ограничений в сфере международных авиаперевозок. Они коснутся всех сфер деятельности группы компаний. Так, например, аэропорт существенно сократит непроизводственные расходы. Сотрудники Шереметьево займутся оптимизацией технических процессов, изменят график работы межтерминального железнодорожного перехода.

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Фото: Piter.TV