МегаФон ускорит мобильный интернет с Pre-5G

Компания "Мегафон" увеличит скорость интернета на треть для владельцев максимальных тарифных планов.

В три максимальных по наполнению тарифных плана – Максимум, VIP и Премиум – бесплатно включена опция Pre-5G, добавляющая 30% к обычной скорости интернета. По данным компании, модель потребления на этих тарифах отличается – абоненты чаще других скачивают тяжелый контент или используют стриминговые сервисы, требующие максимальной скорости. Подключить опцию к остальным тарифам можно за 399 рублей в месяц.

Не смотря на отсутствие массового использования 5G в России, технологии, опробованные на этом стандарте, позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE. Наши специалисты могут минимизировать влияние помех, мы можем разводить абонентов по разным каналам, чтобы они не мешали друг другу. Большой частотный ресурс дополняет наши возможности и дает больше гибкости в управлении, позволяя увеличить скорость там, где это необходимо. рассказал изданию Forbes руководитель по архитектуре радио и опорной сети МегаФона Дмитрий Точилин

Эксперты говорят, что конкурентам полностью повторить подход не получится.

У них нет такого частотного ресурса. Если они начнут повторять, то им придется делать это за счет сокращения качества услуги, делать приоритезацию. У "Мегафона" есть возможность сделать это без ущерба для других абонентов. Сергей Половников, руководитель агентства Content Review

У МегаФона уже на протяжении последних пяти лет самый быстрый мобильный интернет в России, что подтверждается результатами исследований международной компании Okla. в приложении Speedtest. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента (по стране 32,92 Мбит/с против 21,7 Мбит/с, в Санкт-Петербурге 31,64 Мбит/с против 22,01 Мбит/с).

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