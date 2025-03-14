Проект электрокроссовера e-Neva приостановлен в Петербурге

Работа над проектом e-Neva началась в 2021 году в рамках стратегии увеличения доли гражданской продукции концерна.

Производство электрического кроссовера e-Neva, разработанного концерном ВКО "Алмаз-Антей", приостановлено на неопределенное время, сообщает "КоммерсантЪ".

Первоначально предполагалось, что автомобили будут производиться на бывшем заводе Toyota в Шушарах, который работал в России 15 лет и выпускал модели Toyota Camry и RAV4.

Работа над проектом e-Neva началась в 2021 году в рамках стратегии увеличения доли гражданской продукции концерна.

Ранее мы сообщили о том, что "Обуховский завод" в ускоренном темпе производит оборудование для петербургского метро.

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