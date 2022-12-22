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Проект благоустройства набережной Охты на Шоссе Революции обсудят с жителями
Сегодня, 14:23
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Проект благоустройства набережной Охты на Шоссе Революции обсудят с жителями

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Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Проект благоустройства набережной Охты на Шоссе Революции обсудят с жителями. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Встреча петербуржцев пройдет 6 августа в библиотеке "Сфера", начало собрания в 18:30. Активисты могут  предложить свои идеи на обсуждении концепции. Приглашаются все желающие. Вход свободный.

В прошлом году по итогам всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" новую набережную Охты поддержали более 55 тыс. горожан. Подрядчик выполнит благоустройство в 2025 году.

Ранее мы писали, что прокуратура взяла под контроль расследование обрушения стены дома на Большой Зелениной.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: благоустройство набережной охты, шоссе революции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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