Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Проект благоустройства набережной Охты на Шоссе Революции обсудят с жителями. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Встреча петербуржцев пройдет 6 августа в библиотеке "Сфера", начало собрания в 18:30. Активисты могут предложить свои идеи на обсуждении концепции. Приглашаются все желающие. Вход свободный.

В прошлом году по итогам всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" новую набережную Охты поддержали более 55 тыс. горожан. Подрядчик выполнит благоустройство в 2025 году.

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Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского