Проект "Твой бюджет в школах" проходит в пятый раз

Заместитель председателя Комитета по образованию Павел Розов подчеркнул, что благодаря инициативе старшеклассников многие школы уже реализовали проекты по обновлению школьных пространств и прилегающих территорий.

Старшеклассники из Петербурга принимают активное участие в проекте "Твой бюджет в школах", представляя свои идеи о создании новых образовательных пространств в своих учебных заведениях. Лучшие из предложенных идей получают финансирование из городского бюджета в размере 90 миллионов рублей, пишет "Петербургский дневник".

Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность этого проекта, отмечая, что он предоставляет учащимся возможность влиять на развитие своих школ и распределять бюджетные средства на преобразование школьного пространства. Он также способствует повышению финансовой грамотности, укреплению уверенности и ответственности среди школьников.

Заместитель председателя Комитета по образованию Павел Розов подчеркнул, что благодаря инициативе старшеклассников многие школы уже реализовали проекты по обновлению школьных пространств и прилегающих территорий. Начальник отдела по обеспечению открытости бюджета Комитета финансов Санкт-Петербурга Наталия Лукьянова отметила, что проект "Твой бюджет в школах" расширяется с каждым годом, охватывая все больше школ. Если в 2019 году в нем участвовали только 28 школ Центрального района, то в 2021 году к нему присоединились 59 школ из 12 районов, а с 2022 года - 90 школ из всех районов города.

В программу обычно включают школы на основании установленных квот для каждого района, исходя из общего числа образовательных учреждений. Чем больше школ находится в районе, тем больше квота. В случае, если заявок поступает больше, чем предоставлено мест, проводится жеребьевка.

Программа включает образовательный этап, на котором участники узнают о принципах инициативного бюджетирования и современных трендах в развитии школьных пространств. Форсайт-сессии и тренинги помогают школьникам сформулировать и доработать свои идеи.

Для победы в конкурсе проектам необходимо пройти три этапа отбора. Внутриклассные голосования определяют лучшие идеи, которые затем дорабатываются и выносятся на общешкольное голосование. В этом году оно пройдет с 15 по 17 ноября в онлайн-формате.

Ранее мы сообщили о том, что бюджет Петербурга за январь–сентябрь составил более 930 млрд рублей.

Фото: предоставлено Комитетом финансов Санкт-Петербурга