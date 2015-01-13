Бюджет Петербурга за январь–сентябрь составил более 930 млрд рублей

Рост налога на доходы физических лиц составил 125,6%, что соответствует 373,3 миллиардам рублей.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что общий объем поступлений в городской бюджет за первые девять месяцев 2024 года достиг 931 миллиарда рублей, что составляет 78,9% от утвержденного бюджета. Собственные доходы (налоговые и неналоговые) составили 903,5 миллиарда рублей.

Основными источниками доходов стали налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, суммарно принесшие 639,5 миллиарда рублей (70,8% от собственных доходов).

Рост налога на доходы физических лиц составил 125,6%, что соответствует 373,3 миллиардам рублей. Налог на прибыль организаций по основному кругу налогоплательщиков увеличился на 107,8%, достигнув 245,2 миллиардов рублей. Доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса продемонстрировали рост на 135,1%, составив 78,6 миллиардов рублей. Акцизы увеличились на 108,4%, до 29,5 миллиардов рублей. Рост имущественных налогов составил 120,5%, что соответствует 60,1 миллиардам рублей. Неналоговые доходы увеличились на 148,7%, достигнув 94,3 миллиардов рублей.

За первые девять месяцев 2024 года расходы бюджета составили 850 миллиардов рублей, что составляет 63,5% от утвержденного бюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 115,4 миллиарда рублей.

Таким образом, бюджет Петербурга демонстрирует положительную динамику в части поступлений с ростом по большинству налоговых и неналоговых статей. Расходы бюджета также увеличились, что свидетельствует о реализации важных программ и проектов в городе. Корабельников подчеркнул, что представленные данные являются предварительными и могут быть уточнены в ходе дальнейшего анализа и подтверждения информации.

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Фото: Piter.TV