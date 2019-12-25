Проект "Твой бюджет-2020" принял уже 4,5 тысячи заявок

До конца сбора заявок остается два дня.

Петербургский проект "Твой бюджет-2020" принял уже более 4,5 тысяч заявок от участников. Самыми активными и инициативными стали жители Кировского, Красносельского и Кронштадского районов.

Отмечается, что большинство заявок касаются парков и прочих зеленых зон, детских и спортивных площадок, школ, обустройства пляжей. Также в этом году увеличилось количество предложений, связанных с помощью приютам для животных и строительства площадок для выгула собак. Из необычных инициатив организаторы заметили покупку попугаев для парков Петербурга, установку музыкальной арки и памятной беседки, создания городского пространства для садоводов.

Организаторы напомнили, что в этом году в проекте не участвуют Невский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Фрунзенский и Красногвардейский районы. В этих районах воплощаются в жизнь выигравшие в прошлом году проекты.

Сбор заявок завершится 15 февраля.



Районные власти пояснили петербуржцу, где заканчивается "Твой бюджет" и начинается реальность.

Фото: Piter.TV