Проект СПА-комплекса в Репино выставили на продажу

Комплекс расположен в 100 метрах от пляжа Финского залива в окружении соснового леса.

В Петербурге выставили на продажу земельный участок в поселке Репино (Курортный район) с готовым проектом строительства санатория со СПА-комплексом за 450 млн рублей. На объявление внимание обратил "Деловой Петербург".

Для проекта уже получено согласование архитектурно-градостроительного облика, а также положительное заключение экспертизы. Помимо санатория на участке предполагается строительство СПА-комплекса.

Комплекс расположен в 100 метрах от пляжа Финского залива в окружении соснового леса. Ранее против стройки, сопряженной с вырубкой леса, выступили местные жители.

Ранее компания "Союз Девелопмент" купила у "Охта групп" старинное здание на Заставской улице, 33, которое находится на территории бывшей обувной фабрики "Скороход". Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв.м. Планируется, что оно будет переоборудовано под отель с сервисными услугами на 80 номеров..

Фото: Архитектурное бюро "А.Лен"