Проект "Музыка радости" в М 1 Арена

В честь Международного женского дня и в память о Данииле Гранине состоится концерт "светлой" классической музыки.

Вечером 8 марта оркестр "Классика" под управлением народного артиста России Александра Конторова даст концерт в память о выдающемся петербуржце Данииле Гранине. Литератор был преданным поклонником творчестве коллектива и не раз присутствовал на выступлениях исполнителей.

Мы все испытываем дефицит радости, постоянно огорчаемся, политизируемся... а ваш концерт - одна сплошная радость! приводят слова Гранина организаторы мероприятия

В результате оркестр запустил проект "Музыка радости". В него входит цикл концертов, в которых играются композиции Бетховена, Чайковского, Штрауса, Дворжака, Моцарта, которые заряжают зрителей светлыми мыслями и переживаниями.

Место проведения: М 1 Арена (Приморский проспект, 80). Начало мероприятия: 19.00. Стоимость билетов: от 200 рублей.

Фото: организаторы мероприятия