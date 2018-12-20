Проект "Музыка радости" в М 1 Арена

Вечером 8 марта оркестр "Классика" под управлением народного артиста России Александра Конторова даст концерт в память о выдающемся петербуржце Данииле Гранине. Литератор был преданным поклонником творчестве коллектива и не раз присутствовал на выступлениях исполнителей.
Мы все испытываем дефицит радости, постоянно огорчаемся, политизируемся... а ваш концерт - одна сплошная радость!
приводят слова Гранина организаторы мероприятия
В результате оркестр запустил проект "Музыка радости". В него входит цикл концертов, в которых играются композиции Бетховена, Чайковского, Штрауса, Дворжака, Моцарта, которые заряжают зрителей светлыми мыслями и переживаниями.
Место проведения: М 1 Арена (Приморский проспект, 80). Начало мероприятия: 19.00. Стоимость билетов: от 200 рублей.
Фото: организаторы мероприятия
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