Проект "Бабушка поможет" стартует в Ленобласти

Женщины старшего возраста обучаются оказанию услуг по воспитанию молодежи: эта помощь предлагается семьям, которые нуждаются в поддержке или не имеют своих пожилых родственников.

В Ленинградской области запущен социальный проект "Бабушка поможет", в рамках которого женщины старшего возраста участвуют в воспитании молодого поколения. Программа реализуется на базе Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения.

Председатель комитета по социальной защите населения Ленобласти Анастасия Толмачева отметила на пресс-конференции в ТАСС, что планируется расширение данного проекта. Женщины старшего возраста обучаются оказанию услуг по воспитанию молодежи: эта помощь предлагается семьям, которые нуждаются в поддержке или не имеют своих пожилых родственников.

Толмачева подчеркнула, что уже имеются успешные примеры реализации программы и теперь необходимо понять, как сделать предложение услуг более массовым.

Кроме того, в регионе начал работать новый проект "Впусти в семью", который направлен на помощь одиноким пожилым людям в поиске близких для совместного проведения времени, участия в досуговых мероприятиях и отдыхе.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")