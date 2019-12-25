Выпуск заключительных серий пришелся на кардинальные изменения повестки.

Проект "20 вопросов Владимиру Путину" превратят в фильм. Туда войдут оставшиеся серии, которые пока не выпустил ТАСС, а также предыдущие выпуски. Выход следующей серии был запланирован на понедельник, 23 марта.

Отмечается, что выпуск заключительных серий пришелся на кардинальные изменения повестки. Это противоречит изначальному замыслу проекта - оценить вместе с президентом перемены в стране за 20 лет.

Сейчас главные темы, по словам агентства, это экономический кризис и коронавирус.

ТАСС покажет фильм 26 марта.

Ранее племянник Владимира Путина собрался в политику.