Проект "20 вопросов Владимиру Путину" превратят в фильм. Туда войдут оставшиеся серии, которые пока не выпустил ТАСС, а также предыдущие выпуски. Выход следующей серии был запланирован на понедельник, 23 марта.
Отмечается, что выпуск заключительных серий пришелся на кардинальные изменения повестки. Это противоречит изначальному замыслу проекта - оценить вместе с президентом перемены в стране за 20 лет.
Сейчас главные темы, по словам агентства, это экономический кризис и коронавирус.
ТАСС покажет фильм 26 марта.
Ранее племянник Владимира Путина собрался в политику.
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