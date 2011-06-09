Продюсер фестиваля "Некрокомиккон" проведет еще 90 дней в спеццентре Петербурга

Гражданин Казахстана задержанный перед "Некрокомикконом" останется под стражей.

Красногвардейский суд Петербурга продлил срок содержания продюсера фестиваля "Некрокомиккон" Алексея Самсонова в спеццентре для иностранцев до 29 января. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным суда, гражданин Казахстана Алексей Самсонов был задержан в Петербурге за нарушение правил въезда в Россию. Ему назначили штраф в 5 тыс. руб. и административное выдворение. Однако из-за отсутствия у мужчины необходимых документов реализовать депортацию в течение 48 часов не удалось. В связи с этим срок его содержания в специальном учреждении продлили на 90 суток.

Сам Самсонов не стал возражать против решения суда. Продюсер был задержан в Петербурге за день до проведения фестиваля "Некрокомиккон", посвященного празднованию Хеллоуина. В этом году фестиваль должен был пройти 1–2 ноября в выставочном зале DAA Expo на Красногвардейской площади.

Ранее сообщалось, что подготовительные работы к фестивалю были приостановлены после того, как площадку перекрыли сотрудники Росгвардии.

Фото: Piter.TV