Разин вспомнил, как Ефремов наводил на всех ужас

По его словам, на "Кинотавре" актер постоянно был пьяным и рассказывал нецензурные анекдоты про политических деятелей.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин опубликовал в Instagram новый пост, в котором выразил свое отношение к актеру Михаилу Ефремову. Он заявил, что встречался с артистом на "Кинотавре" в Сочи, и постоянно видел его в пьяном состоянии.

По словам Разина, Ефремов все время ходил и рассказывал нецензурные анекдоты про политических деятелей. У всех окружающих он вызывал "просто какой-то ужас".

Продюсер рассказал, что он не сторонник алкоголя и наркотиков. Он заявил, что в группе "Ласковый май" ни одного наркомана никогда не было. При этом он считает, что на российской эстраде 50% звезд – наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ и перевозят их в самолетах.

"Я это наблюдал. Полиция не реагирует на это, потому что это - звезды. А я считаю, что это, конечно, ужасно", - отметил Разин, добавив, что власти должны на это реагировать и сажать наркоманов в тюрьму.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Водитель отечественной машины скончался. Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас артист находится под домашним арестом.

Фото: Instagram / razin_andrei_lm