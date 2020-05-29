В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что продюсер "Борна" намерен перезагрузить франшизу с новыми авторами. Об этом сообщил портал Comicbook.
По словам продюсера Фрэнка Маршалла, в настоящее время он подыскивает творческую команду. Отмечается, что в проекте хочется видеть "режиссера со свежим взглядом".
При этом авторы проекта никак не прокомментировали вопрос о появлении в новой части актера Мэтта Дэймона, который ранее сыграл главного героя в франшизе.
Ранее мы сообщали о том, что режиссер "Логана" ответил на слухи о возвращении Росомахи.
Видео:Universal Pictures/YouTube
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