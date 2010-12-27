Продуктовый магазин на Тверской заполонили мухи

Насекомые хорошо себя чувствуют посреди продуктов.

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное" появились фотографии из магазина "Дикси", расположенного на Тверской улице. На них видно, что среди полок ползает очень много мух.

Сотрудники магазина пассивно борются с насекомыми – в помещении висит липкая лента, на которой уже нет свободного места от мух. Предприняты ли еще какие-либо меры – неизвестно.

"Такое количество мух – это что-то сверхъестественное", – отмечает в комментариях один из пользователей.

Ранее Piter.TV сообщал, что жители улицы Костюшко жалуются на плачевное состояние детского городка.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное"