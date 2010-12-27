Петербургский продовольственный фонд составит 69 тысяч тонн в 2020 году

В Смольном уверены, что подушка безопасности на грядущий год обеспечена.

На рабочем совещании в Смольном 23 декабря обсудили региональный продовольственный фонд Петербурга на грядущий год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город создает подушку безопасности для независимости от сбоев в транспортировке и старается не допустить дефицита зерна. Запас сырья и продовольствия на следующие три года утвердили в объеме 69 тысяч тонн. Неснижаемым запасом станет 30 тонн с небольшим, а остаток направится на обеспечение срочных потребностей местных хлебозаводов. В плане значится 30% ржи и 70% пшеницы.

Эксперты: Петербург потребляет хлеба меньше нормы.

Фото: pixabay