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Эксперты: Петербург потребляет хлеба меньше нормы
Сегодня, 15:19
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IRINA_CHALKINA

Эксперты: Петербург потребляет хлеба меньше нормы

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Снижение потребления хлеба наблюдается с 2014 года.

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что петербуржцы стали потреблять меньше хлеба. Об этом заявил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин.

По словам специалиста, Петербург покупать меньше хлеба ещё с 2014 года. Эксперты полагают, что отказ от мучного связан с падением уровнем жизни горожан, а также популярностью среди молодежи здорового образа жизни. Также Калабин уверяет, что петербуржцы отдают предпочтение общественному питанию. 

"Люди ищут другое качество, и поэтому у нас растет по показателям общепит", 

—отметил он.

По словам градоначальника Александра Беглова, объем регионального продовольственного фонда стабильно растет с 2016 года. В 2020 году он составит 69 тысяч тонн.

Ранее мы сообщали о том, что в заражении петербургских школьников гепатитом А подозревают работницу столовой.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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