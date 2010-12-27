Эксперты: Петербург потребляет хлеба меньше нормы

Снижение потребления хлеба наблюдается с 2014 года.

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что петербуржцы стали потреблять меньше хлеба. Об этом заявил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин.

По словам специалиста, Петербург покупать меньше хлеба ещё с 2014 года. Эксперты полагают, что отказ от мучного связан с падением уровнем жизни горожан, а также популярностью среди молодежи здорового образа жизни. Также Калабин уверяет, что петербуржцы отдают предпочтение общественному питанию.

"Люди ищут другое качество, и поэтому у нас растет по показателям общепит", —отметил он.

По словам градоначальника Александра Беглова, объем регионального продовольственного фонда стабильно растет с 2016 года. В 2020 году он составит 69 тысяч тонн.

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