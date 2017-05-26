В заражении петербургских школьников гепатитом А подозревают работницу столовой

Вспышку вирусной болезни в учреждении зафиксировали на прошлой неделе.

Пятеро учеников школы №365 Фрунзенского района оказались в больнице. По предварительным данным, источником заражения стала работница столовой. Расследованием инцидента занимается городской Роспотребнадзор.

Эксперты обнаружили множественные нарушения в работе столовой. В обход правил здесь осуществлялось хранение продовольствия, кроме того, не по регламенту осуществлялось приготовление детской пищи. Более того, на кухне не были созданы условия для соблюдения поварами и посудомойщицами личной гигиены.

"Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование очага гепатита А. На 19 декабря зарегистрировано 6 случаев вирусного гепатита А. Заболела сотрудник школьной столовой и пять учащихся разных классов", – передает ведомственная пресс-служба.

У четырех детей гепатит А подтвержден лабораторно, еще одному ребенку диагноз не поставлен. Как произошло массовое заражение в школе Фрунзенского района, пока неясно. Известно, что две недели назад резкое ухудшение самочувствия медики зафиксировали у одной из сотрудниц пищеблока. Не исключено, что именно она стала нулевым пациентом.

Ужасающее качество питания для крупных городов – история из числа рядовых. Случаи заражения различными кишечными инфекциями фиксируются по всей стране регулярно. Так, ранее в калужской школе №15 сразу 10 детей подхватили кишечную инфекцию. Также масштабное заражение дизентерией произошло в конце осени в нижегородской школе № 47. А год назад с аналогичными симптомами слегло более десятка детей из самарской школы №81.

Подозрения в случаях массовых ЧП в первую очередь падают на поставщиков продукции, однако зачастую очаг заражения специалисты надзорных ведомств находят непосредственно на пищеблоках, и главную роль здесь играет человеческий фактор. Именно халатность сотрудников школьных столовых чаще других факторов приводит к весьма трагичным последствиям.

Фото: bespredel.org