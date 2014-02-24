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В детском саду на Народной выявлен очаг гепатита А
Сегодня, 8:37
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В детском саду на Народной выявлен очаг гепатита А

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В учреждении были проведены лабораторные исследования среди детей, сотрудников и контактировавших с ними лиц.

В детском саду № 113 Невского района на Народной улице зафиксированы семь случаев заболевания вирусным гепатитом А среди воспитанников и персонала. Эту информацию сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Управление организовало проведение санитарно-эпидемиологического расследования. В учреждении были проведены лабораторные исследования среди детей, сотрудников и контактировавших с ними лиц. Также специалисты взяли пробы воды и сделали смывы с различных поверхностей, после чего была проведена дезинфекция.

Начиная с 24 октября в детском саду № 113 введены ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения инфекции.

Ранее мы сообщили о том, что п факту массового отравления в детском саду в Павловске возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: гепатит а, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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