По факту массового отравления в детском саду в Павловске возбуждено уголовное дело

Выявлено 14 случаев заболевания острым гастроэнтеритом и три – сальмонеллезом.

Следователи устанавливают обстоятельства заболевания воспитанников детского сада в Павловске. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По состоянию на 21 октября среди ребят выявлено 14 случаев заболевания острым гастроэнтеритом и три – сальмонеллезом. Всем обратившимся в медицинские учреждения оказана необходимая помощь.

В настоящее время следователями проводятся осмотры места происшествия, обыски у поставщиков питания в детское учреждение, а также комплекс других мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Напомним, пострадавшие могут подать заявление с копиями медицинских документов и претензий в адрес исполнителя на сайте или отправить его почтой по адресу: 191025, улица Стремянная, 19.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу