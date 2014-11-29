В детском саду в Пушкинском районе зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции

С 21 октября в детском саду введены ограничительные меры. Управление Роспотребнадзора готово представлять интересы пострадавших в суде для возмещения материального и морального ущерба.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу проводит эпидемиологическое расследование в связи с обнаружением очага сальмонеллезной инфекции в детском саду № 23 комбинированного типа в Пушкинском районе.

По состоянию на 21 октября было зафиксировано 17 случаев кишечной инфекции, в больнице остаются 5 детей. У заболевших обнаружена сальмонелла.

Управление предприняло следующие меры:

проведено лабораторное обследование сотрудников детского сада, контактных и заболевших детей;

взяты пробы продовольственного сырья, готовой продукции, воды и смывы с поверхностей;

проведены дезинфекционные мероприятия.

С 21 октября в детском саду введены ограничительные меры. Управление Роспотребнадзора готово представлять интересы пострадавших в суде для возмещения материального и морального ущерба.

Пострадавшие могут подать заявление с копиями медицинских документов и претензий в адрес исполнителя на сайте или отправить его почтой по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19.