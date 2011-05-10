Врачи программы "Жить здорово!" раскрыли опасные и не очень симптомы заболевания у пациентов разных возрастов.

Российская телеведущая Елена Малышева оценила опасность желтухи в разном возрасте. Об этом специалист сообщила вместе со своим коллегом в эфире програмыы Первого канала "Жить здорово!. Запись эфира распространена на YouTube-платформе. Эксперты уточнили, что в новорожденных данное заболевание считается нормой и может даже не требовать лечения. Непродолжительные физиологические симптомы (не более двух недель) говорят медикам о том, что организм адаптируется к взрослой жизни.

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Касаясь взрослых пациентов, врачи сошлись во мнении, что желтуха в таком возрасте нормой не является. Также она может сопровождаться вирусными заболеваниями, такими как гепатит А и В. Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в шоу рассказал, что эта инфекция передается фекально-оральным путем. Инфицироваться можно, попив родниковой воды или копаясь в земле. Признаками заражения являются темная моча, желтая кожа и белый кал. При таких симптомах больного госпитализируют.

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Видео: YouTube / Жить Здорово!