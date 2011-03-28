Врач объяснила, что мясо содержит полезный селен.

Российская телеведущая Елена Малышева рассказала о неожиданных свойствах свинины. В эфире "Жить Здорово!" на Первом канале специалист объяснила зрителям, что употребление данного мясного продукта может повысить иммунитет, а также снизить риск формирования онкологического заболевания.

Если мы возьмем ту часть свиньи, которая называется лопаткой и в которой содержится меньше всего жира, то белка там будет 55 процентов в 100 граммах от суточной нормы. Дмитрий Шубин, соведущий Малышевой

При этом Малышева отметила, что в свинине есть много белка, необходимого для работы иммунитета.

Медики напомнили о том, что свинина содержит в себе большое количества селена. Это вещество предупреждает возникновение рака. Он защищает организм человека от формирования раковых процессов. При этом врач считает, что научное сообщество далеко от того, чтобы рассказывать о том, что рак можно вылечить селеном. Однако достаточное количество вещества поможет не заболеть онкологией.

Малышева назвала помогающий снизить давление напиток.

Фото и видео:

