В Купчино слегли с гепатитом буфетчица и пять учеников из одной школы

Виноваты оказались несоблюденные правила личной гигиены и санитарные нарушения при приготовлении и хранении пищи.

В школе №365 Фрунзенского района на Будапештской улице зафиксировали вспышку гепатита А, сообщила пресс-служба петербургского Управления Роспотребнадзора 19 декабря. В учреждении заболели сначала сотрудник столовой, а затем и пять учеников.

Государственная служба уже взяла ситуацию под контроль: в школе ведется медосмотр школьников и сотрудников, вакцинация, дезинфекция и усиленная уборка помещений. Причиной небольшой эпидемии стали санитарные нарушения, допущенные при уборке классов, приготовлении еды и хранении продукции, а также несоблюдение персоналом столовой правил личной гигиены.

Власти обещают Шушарам новый детский сад, школу и поликлинику.

Фото: Piter.TV