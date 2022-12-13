Продолжительность жизни петербуржцев возросла почти на 3 года

По состоянию на 2023 год целевое значение показателя увеличилось с 75,28 до 76 лет.

За период с 2021-го по 2023-й год продолжительность жизни жителей Северной столицы возросла почти на 3 года. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Так, в 2022-ом году средний показатель по городу составлял 73,59 года. По данным Росстата, фактическое значение продолжительности жизни петербуржцев превысило плановое на 1,83 и составило 75,42 года. К текущему году город на Неве стал одним из лидеров по достижению целевого значения показателя. Эргашев подчеркнул, что в условиях стабильной эпидемической ситуации показатель можно будет увеличить от 75,28 до 76 лет.

Положительная динамка была достигнута благодаря усилению медицинских мероприятий, включающих в себя профосмотры, диспансеризацию и вакцинацию. Эти же процедуры помогли снизит показатели детской смертности.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург приобретёт 105 автомобилей скорой помощи в 2023 году.

Фото: Piter.TV