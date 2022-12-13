Петербург приобретёт 105 автомобилей скорой помощи в 2023 году

За 2022 год скорая помощь Северной столицы выполнила более 1,5 млн вызовов.

В 2023 году Петербург закупит 105 автомобилей скорой помощи, в том числе 16 реанимобилей. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

В прошлом году городские власти закупили 102 новых автомобиля, 67 из которых предназначены для районных поликлиник и 35 – для городской станции скорой медицинской помощи. За 2022 год скорая помощь в Петербурге выполнила более 1,5 млн вызовов.

На данный момент в городе работают 79 подразделений скорой помощи, в которых заняты 1,5 тыс. врачей, более 3,5 тыс. работников среднего медицинского звена, а также 2,5 тыс. водителей.

Фото: Piter.TV