Ожидаемая продолжительность жизни в Ленобласти возросла на 2 года

Показатель смертности в 2022 году по сравнению с 2021-ым удалось уменьшить на 20,5%.

В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни в Ленобласти достигнула 72,9 лет при плановом показателе в 71,04 года. При этом зимой 2023-его показатель составлял уже 73,8 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что при подведении статистики учитывается уровень рождаемости и смертности населения в регионе. Показатель возрос благодаря тому, что в сравнении с 2021 годом смертность в Ленобласти удалось снизить на 20,5%, до 13,6 на тыс. человек.

За первые 3 месяца 2023 года смертность снизилась ещё больше – до 12,4 на тыс. населения, что стало наиболее низким за истори подсчётов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть выделила более 720 млн рублей на субсидирование проезда в электричках в прошлом году.

Фото: Piter.TV