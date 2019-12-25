Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе

Нормы будут внесены в ТК российского законодательства.

Минтруд закрепит в Трудовом кодексе России длительность рабочего дня и правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска (или его денежной компенсации). Об этом сообщила пресс-служба профильного ведомства. В настоящее время эти положения контролируются советскими нормативно-правовыми актами.

Они являются действующими в соответствии со статьей 423 ТК РФ. Законопроект закрепляет эти нормы и правила непосредственно в Трудовом кодексе. Документ разработан в соответствии с Планом инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР в законодательство РФ. пресс-служба Минтруда РФ

Чиновники пояснили журналистам, что Народный комиссариат труда Советского Союза установил "Правила об очередных и дополнительных отпусках", которые действуют в России до настоящего времени. Продолжительность рабочего дня закрепляется декретом Совета народных комиссаров РСФСР "О восьмичасовом рабочем дне". Документ принят еще 29 октября 1917 года.

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Фото: Piter.tv