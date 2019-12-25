Почти 100 млрд рублей направят на новые меры поддержки семей с детьми

На повышенные больничные семьям с детьми до 8 лет потратят 4,7 млрд рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал "РИА Новости", что в 2022 году на новые президентские меры поддержки семей с детьми будет выделено почти 100 млрд рублей.

По словам Котякова, на повышенные больничные семьям с детьми до восьми лет государство потратит 4,7 млрд рублей. В Фонд соцстрахования средства уже были заложены. Еще 21,5 млрд рублей предусмотрено на пособия для беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Предполагается, что в 2022 году пособия назначат 412 тыс. будущих мам.

Кроме того, на пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет в бюджете заложили 76,4 млрд рублей. Это пособие в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка назначается одиноким или единственным родителям с учетом комплексной оценки нуждаемости.

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