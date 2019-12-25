Продолжение Планерной улицы оценили в 614 млн рублей

Планируется завершить строительство данного участка дороги к декабрю 2026 года.

Оценочная стоимость строительства участка Планерной улицы от Глухарской улицы до реки Каменка составила 614 миллионов рублей. В Петербурге объявлен тендер на выбор подрядчика для выполнения строительных работ. Его разместили на сайте госзакупок.

ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции", выступающее заказчиком, требует проведения земельных, планировочных и укрепительных мероприятий, монтажа временных зданий и сооружений. Помимо этого, подрядчик обязан провести благоустройство территории, а также обеспечить утилизацию земли и строительного мусора.

Планируется завершить строительство данного участка дороги к декабрю 2026 года. Прием заявок на конкурс продлится до 24 марта 2025 года, а победителя определят через три дня после окончания приема предложений.

Ранее мы сообщили о том, что строительство продолжения набережной Макарова оценили почти в 10 млрд рублей.

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