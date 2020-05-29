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Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд"

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Точная дата выхода сериала на экраны пока не называется.

В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд". Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.

Шоураннером проекта же выступит Тим Уолш. А режиссерское кресло займет руководитель полнометражного фильма Уоннелл, который также займет место продюсера.

В сюжете сериала покажут события, которые происходят после окончания событий фильма. Точная дата выхода и актерский состав пока не разглашаются. 

Ранее мы сообщали о том, что Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия.

Видео:iVideos/YouTube

Теги: кино, кульутра
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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