Точная дата выхода сериала на экраны пока не называется.

В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд". Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.

Шоураннером проекта же выступит Тим Уолш. А режиссерское кресло займет руководитель полнометражного фильма Уоннелл, который также займет место продюсера.

В сюжете сериала покажут события, которые происходят после окончания событий фильма. Точная дата выхода и актерский состав пока не разглашаются.

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Видео:iVideos/YouTube