В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд". Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.
Шоураннером проекта же выступит Тим Уолш. А режиссерское кресло займет руководитель полнометражного фильма Уоннелл, который также займет место продюсера.
В сюжете сериала покажут события, которые происходят после окончания событий фильма. Точная дата выхода и актерский состав пока не разглашаются.
Ранее мы сообщали о том, что Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия.
Видео:iVideos/YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все