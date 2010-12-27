Продолжается благоустройство Светогорска

Администрация рассказала об объемах выполненных работ.

Администрация МО "Светогорское городское поселение" рассказывает об объемах благоустройства территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С апреля по июнь 2018 года были выполнены следующие работы: дорожный ремонт ул. Пионерская и ул. Каскадная в Светогорске; ямочный ремонт на Красноармейской улице. Также установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" разработаны и утверждены дизайн-проекты трех дворовых территорий:

- г. Светогорск, ул.Спортивная, д. 6

- п. Лесогорский, ул.Труда д. 1, д. 3

- дер. Лосево, ул.Новая д. 6, д. 8.

- парк в Светогорске.

Объявлены аукционы на создание детской игровой площадки, дополнительных парковочных мест на дворовой территории, оборудование двух контейнерных площадок на ул. Коробицына, д. 1 в Светогорске. В деревне Лосево отремонтируют канализационную систему и обустроят линии электропередачи наружного уличного освещения участка № 2 (старая часть), в Светогорске отремонтируют тепловые сети.

А в Выборге устанавливают дополнительные вазоны с цветами.

Фото: Светогорск ВКонтакте